Ultime News

Video Pillole

Maltempo in Calabria, Musumeci “Istruttoria in corso sullo stato d’emergenza”

ROMA (ITALPRESS) – Sulla richiesta dello stato di emergenza presentata dalla Calabria per i danni del maltempo “c’è l’istruttoria in corso da parte del Dipartimento: la Regione – se non ce la fa da sola ad affrontare l’emergenza – avanza la richiesta al Governo centrale che, dopo una istruttoria del Dipartimento di Protezione Civile, si riunisce per valutare se dichiarare o meno lo stato di emergenza nazionale e approntare le prime risorse”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine della presentazione del contributo italiano alla “strategia industriale marittima europea”, presso l’ufficio di Roma del Parlamento europeo.

