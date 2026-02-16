Ultime News

16 Feb 2026 Ricambio generazionale in agricoltura: 40mila euro ad azienda cremonese
16 Feb 2026 Primi voti per suor Bianca: toccante cerimonia nel giorno di san Valentino
16 Feb 2026 Contributi per musica live nei locali cremonesi: assegnati 21mila euro, 4 i beneficiari
16 Feb 2026 Cavo Cerca scoperto in via Annona, e i rifiuti? Nessuna griglia, ma rischio calcolato
16 Feb 2026 Cremonese, contro il Genoa a centimetri dal ritorno alla vittoria
Marotta “Saviano? Non so chi sia, non voglio dargli importanza”

MILANO (ITALPRESS) – “Le dichiarazioni di Roberto Saviano? C’è dispiacere come uomo, io non so neanche chi sia, non mi conosce, non so bene che ruolo abbia. Non voglio dargli importanza. Ha fatto dichiarazioni che saranno prese in considerazione da parte dei nostri avvocati”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta a margine dell’Assemblea della Lega Serie A, in merito alle accuse ricevute dallo scrittore partenopeo, secondo il quale la figura del numero uno nerazzurro inciderebbe sulla credibilità del campionato.

