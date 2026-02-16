Mattarella “I giornali un pilastro della democrazia”

TORINO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi in visita a Torino, dopo le celebrazioni per il centenario della morte di Gobetti al Teatro Carignanosi, si è recato nella sede del quotidiano La Stampa per un breve saluto. Un gesto di solidarietà per la redazione, che era stata assaltata lo scorso 28 novembre da un centinaio di manifestanti, che avevano messo a soqquadro i locali. La visita era programmata per l’ultima volta che il capo dello Stato si era recato a Torino ma poi era saltata per la concomitanza di uno sciopero del quotidiano. Al termine della sua visita, Mattarella, salutando il direttore Andrea Malaguti ha ribadito la “solidarietà per i fatti di fine novembre” ed espresso il suo “apprezzamento per il giornale” e “gli auguri per il futuro”, sottolineando: “I giornali sono pilastri della democrazia, mi raccomando”. “Cerchiamo di conservarlo”, la risposta di Malaguti, che ha ringraziato il capo dello Stato per la visita.

sat/mca1

(Fonte video: Quirinale)