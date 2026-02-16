Ultime News

16 Feb 2026 L'esodo istriano: la proiezione dello spettacolo di Cristicchi - Biloslavo
16 Feb 2026 Il “Trofeo dei Violini” a Cremona sempre più capitale del tennis in carrozzina
16 Feb 2026 Rederendum, AVS : "Inaccettabile vietare il voto ai fuorisede". Ma c'è l'escamotage
16 Feb 2026 Cade da piattaforma aerea a 10 metri d'altezza, muore operaio edile di 55 anni
16 Feb 2026 Passerella crollata a Crotta d'Adda: in campo anche Regione Lombardia
Video Pillole

Mattarella “I giornali un pilastro della democrazia”

TORINO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi in visita a Torino, dopo le celebrazioni per il centenario della morte di Gobetti al Teatro Carignanosi, si è recato nella sede del quotidiano La Stampa per un breve saluto. Un gesto di solidarietà per la redazione, che era stata assaltata lo scorso 28 novembre da un centinaio di manifestanti, che avevano messo a soqquadro i locali. La visita era programmata per l’ultima volta che il capo dello Stato si era recato a Torino ma poi era saltata per la concomitanza di uno sciopero del quotidiano. Al termine della sua visita, Mattarella, salutando il direttore Andrea Malaguti ha ribadito la “solidarietà per i fatti di fine novembre” ed espresso il suo “apprezzamento per il giornale” e “gli auguri per il futuro”, sottolineando: “I giornali sono pilastri della democrazia, mi raccomando”. “Cerchiamo di conservarlo”, la risposta di Malaguti, che ha ringraziato il capo dello Stato per la visita.

sat/mca1
(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...