16 Feb 2026 Passerella di Crotta, l'assessore Terzi: "Collaborare con la procura per capire le cause"
16 Feb 2026 Les Ballets de Monte Carlo il 22 febbraio al Ponchielli in "Romeo e Giulietta"
16 Feb 2026 34 multe in due mesi con il permesso cambiato a sua insaputa: ricorrerà al Prefetto
16 Feb 2026 Campagna Amica Cremona, i dolci di Carnevale presso il portico del Consorzio Agrario
16 Feb 2026 “Quale Scienza per quale Società?”: nuovo incontro con Gli ex dell'Aselli
Nazionali

Milano Cortina, finale big air sci freestyle posticipata per tempesta di neve a Livigno

(Adnkronos) – In forte dubbio la finale femminile di big air di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina prevista oggi, lunedì 16 febbraio. A Livigno è in corso una forte nevicata, che ha portato gli organizzatori a posticipare il via della finalissima (inizialmente prevista alle 19:30) alle 20:45. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nei prossimi minuti, in particolare nella finestra tra le ore 20 e le 21. In gara allo Snow Park ci sono le azzurre Flora Tabanelli e Maria Gasslitter.  

Al momento, dunque, la finale dovrebbe cominciare alle 21, con l’organizzazione che punta a chiudere l’evento entro mezzanotte. Notizia di qualche ora fa, Anouk Andraska e Mathilde Gremaud non parteciperanno alla finale femminile. Entrambe le atlete svizzere sono cadute durante gli allenamenti e si sono infortunate. Andraska ha riportato una lesione al polso, Gremaud (una delle favorite per l’oro) all’anca. Sono in corso ulteriori accertamenti medici.  

