Obama, retromarcia sugli alieni: “Non ho mai visto prove”

(Adnkronos) – “Non ho mai visto prove durante la mia presidenza di contatti con noi da parte degli extraterrestri. Veramente!”. Barack Obama fa retromarcia o, almeno, chiarisce il senso delle sue parole sul tema ‘ET’. L’ex presidente degli Stati Uniti ha voluto chiarire la sua posizione sugli alieni dopo il clamore provocato su social e stampa di mezzo mondo dalla sua dichiarazione, in un’intervista in un podcast, riguardo alla loro esistenza.

“Stavo cercando di rispettare lo spirito del botta e risposta, ma siccome ho attirato l’attenzione fatemi chiarire, statisticamente, l’universo è così vasto che ci sono buone possibilità che vi sia la vita lì fuori”, ha scritto l’ex presidente su Instagram dopo aver postato la clip della sua dichiarazione originaria.

“Ma le distanze tra i sistemi solari sono così grandi che la possibilità che noi veniamo visitati dagli alieni è molto bassa e non ho visto prove durante la mia presidenza che gli extraterrestri abbiamo avuti contatti con noi. Veramente!”, ha concluso Obama.

Durante l’intervista, Obama all’intervistatore che gli chiedeva “quale fosse la prima domanda alla quale volevi una risposta quando sei diventato presidente”, aveva risposto ridendo “dove sono gli alieni?”. E poi parlando sempre degli alieni aveva aggiunto: “Sono reali ma non li ho visti, e non sono conservati nell’area 51, non c’e’ una struttura sotterranea a meno che non vi sia un’enorme cospirazione per tenerla nascosta al presidente degli Usa”.