Ultime News

16 Feb 2026 Cade da un ponteggio mobile a 10 metri d'altezza, muore operaio edile di 55 anni
16 Feb 2026 Passerella crollata a Crotta d'Adda: in campo anche Regione Lombardia
16 Feb 2026 Piccola Biblioteca: riprendono il 21 febbraio le letture condivise
16 Feb 2026 Paralimpiadi invernali, la cremonese Chiara Pedroni ballerà alla cerimonia finale
16 Feb 2026 Fotografia etica: al Museo Diocesano la mostra su Jane Goodall
Video Pillole

Per Dell’Aquila emozioni a cinque cerchi “Milano-Cortina esperienza unica”

MILANO (ITALPRESS) – Dall’oro di Tokyo all’emozione di vivere i Giochi da spettatore speciale. Vito Dell’Aquila, campione olimpico di taekwondo, è a Milano-Cortina 2026 per respirare l’atmosfera dei Giochi Invernali. Tra entusiasmo, un pizzico di invidia per la cerimonia d’apertura vista in tv e il tifo per gli azzurri, l’oro olimpico si gode un’esperienza nuova ma sempre a cinque cerchi.

pia/gm/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...