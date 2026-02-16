Piccola Biblioteca: riprendono il 21 febbraio le letture condivise

La Piccola Biblioteca, che ha sede al Museo di Storia Naturale di Palazzo Affaitati, via Ugolani Dati, 4, riprende le attività rivolte ai bambini e alle famiglie, valorizzando la collaborazione con l’Associazione SemidiLibri costituita da giovani donne (molte sono madri che frequentano la biblioteca come utenti) con finalità di promozione della lettura. Da sabato 21 febbraio tornano infatti gli appuntamenti di promozione della lettura Storie di casa (mia) nostra: letture condivise in Piccola Biblioteca che si snoderanno fino a sabato 9 maggio.

Il programma – ideato in stretta sinergia con un gruppo di mamme lettrici, appassionate e propositive – rispetta le finalità della prima edizione: una famiglia presenta albi illustrati, letti ogni giorno nell’intimità della propria casa, condividendo queste letture nello spazio pubblico della biblioteca, a beneficio di altre famiglie che possono così conoscere nuovi titoli, nuovi libri, nuovi orizzonti di lettura.

Partendo da questo obiettivo, la nuova edizione persegue nuove finalità, arricchendo le proposte di lettura: il nuovo ciclo di incontri, infatti, coinvolge padri lettori e voci maschili; accoglie e valorizza lettori e lettrici stranieri (portatori quindi di lingue madri differenti da quella italiana per favorire l’ascolto di altri suoni, linguaggi, racconti, in coerenza con il progetto nazionale Mamma Lingua); affianca la lettura di albi illustrati con laboratori creativi e giochi di abilità logica, matematica, linguistica per divertirsi imparando in modo informale.

“Questa bella iniziativa – sottolinea l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona – si colloca nel solco di quanto realizzato con successo ormai da tre anni e in piena armonia con gli obiettivi di sviluppo della lettura e di condivisione dell’esperienza narrativa sostenuti con convinzione dall’amministrazione comunale. Il progetto ora si arricchisce con nuovi protagonisti e consolida il legame con la Piccola Biblioteca, ospitata negli spazi del Museo di Storia Naturale, che si distingue per il particolare apprezzamento delle famiglie cremonesi e dei lettori più piccoli. Per tali motivi esprimo la mia soddisfazione e il ringraziamento ai promotori, ai genitori e ai bambini che parteciperanno agli incontri e a chi ha collaborato alla realizzazione del progetto”.

In questo orizzonte, l’apertura del ciclo di incontri è affidata a Gianluca Barbieri, esperto di dialetto cremonese: scoprire come si nominano in dialetto gli animali della pianura e del fiume Po potrà essere un gioco divertente e nello stesso tempo creare e rafforzare il legame trai bambini i loro nonni, in una continuità linguistica legata al nostro territorio.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione scrivendo al seguente indirizzo: prenotazioni.pb@comune.cremona.it

