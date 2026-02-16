Recruiting Day a Cremona: Samsic HR cerca impiegati specializzati

Dopo il successo del primo appuntamento, la filiale di Cremona di Samsic HR torna ad aprire le porte ai candidati con il secondo Recruiting Day interamente dedicato ai profili impiegati specializzati. L’iniziativa è in programma mercoledì 19 febbraio nella sede di corso Vittorio Emanuele II 11, con orario 9.30-12.30 e 14.30-17.30.

Una giornata pensata per chi è alla ricerca della prima opportunità in ufficio, ma anche per chi sente il bisogno di dare una svolta al proprio percorso professionale. L’obiettivo è incontrare direttamente i candidati, conoscerli e offrire un primo colloquio conoscitivo, oltre a presentare le opportunità lavorative attive sul territorio.

Le figure ricercate riguardano in particolare l’ambito dell’amministrazione e della contabilità, oltre al settore payroll, con un focus sui profili legati alla gestione delle paghe e dei contributi. Un’occasione concreta per entrare in contatto con i recruiter, approfondire le posizioni aperte e ricevere consigli utili per orientare al meglio il proprio futuro professionale.

Il Recruiting Day rappresenta anche un momento di dialogo diretto tra azienda e candidati, utile per comprendere competenze, aspirazioni e potenzialità, favorendo un matching più efficace tra domanda e offerta di lavoro. L’iniziativa si inserisce nel percorso di crescita e consolidamento della presenza di Samsic HR sul territorio cremonese, con l’obiettivo di supportare aziende e lavoratori nella costruzione di rapporti professionali solidi e duraturi.

La partecipazione è libera: per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.samsic-hr.it o recarsi direttamente in filiale nella giornata dell’evento.

