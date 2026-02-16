Simonelli “Rosso Kalulu errore evidente, va capito come evitare nuovi casi”





MILANO (ITALPRESS) – “Rosso a Kalulu? L’episodio è stato snocciolato da tutti i punti di vista e poi credo che il mio parere tecnico non interessi a nessuno perché non sono un esperto. La mia posizione è che bisogna far di tutto per evitare che queste cose avvengano in futuro”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli durante la conferenza stampa dopo l’assemblea odierna. “L’Italia fin dall’inizio si è battuta per far modificare all’Ifab la regola che non consente di guardare il monitor per la doppia ammonizione. Che sia stato un errore evidente, credo che sia chiaro a tutti, non l’ha messo mai in discussione nessuno. Il problema è capire come evitare che questi errori si ripetano. Se avessero dato retta a noi, che già fin da tempo diciamo che il protocollo Var non era un protocollo adeguato, forse questo non sarebbe successo. Oggi questa cosa andrà in approvazione il 28 di febbraio”, ha spiegato Simonelli.

pia/ari/gtr

© Riproduzione riservata