Ultime News

16 Feb 2026 Cavo Cerca scoperto in via Annona, e i rifiuti? Nessuna griglia, ma rischio calcolato
16 Feb 2026 Cremonese, contro il Genoa a centimetri dal ritorno alla vittoria
16 Feb 2026 Crollato un altro tratto di pista ciclopedonale sulla "VenTo" a Crotta d'Adda
16 Feb 2026 Dopo 17 anni Cattaruzzi lascia la presidenza di Federalberghi (Confcommercio)
16 Feb 2026 Violenze in occasione di Cremonese-Napoli: 50 anni di Daspo per 20 ultras
Nazionali

Stasera torna ‘Taratata’ con Paolo Bonolis, gli ospiti e dove vedere lo show

(Adnkronos) – Dopo il ritorno della scorsa settimana, ‘Taratata’ fa il bis questa sera. La nuova edizione dello storico format televisivo, andato in onda dal 1998 al 2001 su Rai1, torna con una seconda puntata. 

Lo show è basato su un racconto degli artisti inedito e su performance originali, tra duetti e sorprese. A condurlo Paolo Bonolis dalla ChorusLife Arena di Bergamo. 

Annalisa, Fiorella Mannoia, Negramaro, Alessandra Amoroso, Luca Carboni e Gigi D’Alessio gli ospiti di oggi. 

Oggi, lunedì 16 febbraio, in prima serata su Canale 5.
 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...