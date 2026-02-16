Ultime News

16 Feb 2026 Cavo Cerca scoperto in via Annona, e i rifiuti? Nessuna griglia, ma rischio calcolato
16 Feb 2026 Cremonese, contro il Genoa a centimetri dal ritorno alla vittoria
16 Feb 2026 Crollato un altro tratto di pista ciclopedonale sulla "VenTo" a Crotta d'Adda
16 Feb 2026 Dopo 17 anni Cattaruzzi lascia la presidenza di Federalberghi (Confcommercio)
16 Feb 2026 Violenze in occasione di Cremonese-Napoli: 50 anni di Daspo per 20 ultras
Nazionali

Svizzera, treno deraglia nel canton vallese: molti feriti

(Adnkronos) – Un treno è deragliato tra Goppenstein e Briga, nel canton vallese in Svizzera, e diverse persone sarebbero rimaste ferite. Lo riporta Rts spiegando che la linea è attualmente chiusa. 

Sul convoglio viaggiavano 80 persone, di queste 30 sono state evacuate ha reso noto la polizia vallese su ‘X’ fornendo un aggiornamento.  

La causa precisa del deragliamento non è ancora nota, ma secondo la polizia contattata dalla Rrt e secondo le informazioni riportate sul sito web delle ferrovie potrebbe trattarsi di una valanga . 

Secondo il sito di notizie Pomona, il deragliamento è avvenuto nei pressi di Hohtenn. 

