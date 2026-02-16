Video Pillole
Tg News – 16/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Meloni a Niscemi: “Stanziamento da 150 milioni, decreto in arrivo”
– A.D. FS: “Gente esperta dietro a sabotaggi ai treni di Sabato”
– La mamma del bimbo col cuore bruciato: ”Non perdo la speranza”
– Accoltella il compagno, denunciata e rilasciata a Milano
– Svizzera, treno deraglia dopo una valanga, feriti
– Ue pronta a rafforzare l’euro e ridurre dipendenza dal dollaro
– Short track, per Fontana sfuma il sogno 14esima medaglia
– Conferenza di Monaco, da Ghribi (ECAM) un appello alla cooperazione
– Previsioni 3B Meteo 17 Febbraio
