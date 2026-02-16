Ultime News

16 Feb 2026 L'esodo istriano: la proiezione dello spettacolo di Cristicchi - Biloslavo
16 Feb 2026 Il “Trofeo dei Violini” a Cremona sempre più capitale del tennis in carrozzina
16 Feb 2026 Rederendum, AVS : "Inaccettabile vietare il voto ai fuorisede". Ma c'è l'escamotage
16 Feb 2026 Cade da piattaforma aerea a 10 metri d'altezza, muore operaio edile di 55 anni
16 Feb 2026 Passerella crollata a Crotta d'Adda: in campo anche Regione Lombardia
Video Pillole

Tg Sport – 16/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inter d’autorità, Zielinski firma il Derby d’Italia al 90’
– Veleni a San Siro, l’espulsione di Kalulu scatena la furia bianconera contro La Penna
– Marotta: “Bastoni ha sbagliato ma gogna mediatica eccessiva”
– Rugby, l’italia vola a Dublino: Quesada sfida i giganti irlandesi, torna Capuozzo
– Formula 1, test Bahrain in archivio: Ferrari regina di affidabilità, Hamilton guarda avanti
– Arianna Errigo “Sento il fuoco dentro, punto a Los Angeles 2028”
– La Barba al Palo: “Basta con la Var”
