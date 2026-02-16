Ultime News

16 Feb 2026 Cade da un ponteggio mobile a 10 metri d'altezza, muore operaio edile di 55 anni
16 Feb 2026 Passerella crollata a Crotta d'Adda: in campo anche Regione Lombardia
16 Feb 2026 Piccola Biblioteca: riprendono il 21 febbraio le letture condivise
16 Feb 2026 Paralimpiadi invernali, la cremonese Chiara Pedroni ballerà alla cerimonia finale
16 Feb 2026 Fotografia etica: al Museo Diocesano la mostra su Jane Goodall
Video Pillole

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 16/2/2026

MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Brignone “Il mio sogno? Un viaggio e non cambiare vita”
– Vittozzi d’oro nel biathlon “Ho trovato la forza dentro di me”
– Moioli e Sommariva coppia d’argento dello snowboard “Che felicità”
– Storica Italia dell’hockey femminile, Mattivi “Risultato che aiuta a crescere”
– Per Dell’Aquila emozioni a cinque cerchi “Milano-Cortina esperienza unica”
– Lollobrigida “I Giochi vetrina internazionale per il Paese”
gm/gtr

