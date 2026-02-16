Ultime News

16 Feb 2026 Les Ballets de Monte Carlo il 22 febbraio al Ponchielli in "Romeo e Giulietta"
16 Feb 2026 34 multe in due mesi con il permesso cambiato a sua insaputa: ricorrerà al Prefetto
16 Feb 2026 Campagna Amica Cremona, i dolci di Carnevale presso il portico del Consorzio Agrario
16 Feb 2026 “Quale Scienza per quale Società?”: nuovo incontro con Gli ex dell'Aselli
16 Feb 2026 In casa senza luce e gas, raggirata dal rappresentante. "Mi sono fidata e mi vergogno"
Tra povertà sanitaria e disagio mentale un legame sempre più stretto

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata la celebrazione della Giornata Mondiale del Malato l’occasione per richiamare l’attenzione da parte della Caritas Italiana sul problema della povertà sanitaria. Al centro della riflessione i dati contenuti nel rapporto “Povertà e salute mentale – Relazione circolare e diritti negati”. Il commento di Giovanni Leoni, vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo).

sat/gtr

