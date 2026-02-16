Trasporto pubblico, oltre 4 milioni all'agenzia di Cremona e Mantova

Oltre 4,5 milioni di euro destinati all’Agenzia per il Tpl delle provincie di Cremona e Mantova per rinnovare il parco autobus e rendere il trasporto pubblico locale sempre più moderno, sicuro ed ecologico. Uno stanziamento che rientra nell’ambito del maxi piano regionale da oltre 105 milioni di euro approvato dalla Giunta lombarda per migliorare la qualità dei servizi e accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile.

Il provvedimento, proposto dall’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente di concerto con l’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, prevede investimenti diffusi su tutti e sei i bacini lombardi per il rinnovo degli autobus, la riduzione delle emissioni inquinanti, il potenziamento della sicurezza dei mezzi e l’adeguamento dei depositi alle nuove tecnologie, come elettrico e metano.

Nel dettaglio, al territorio di Cremona e Mantova sono stati assegnati 4.551.378,67 euro, che serviranno a introdurre nuovi mezzi a basso impatto ambientale e ad ammodernare le infrastrutture esistenti, con benefici concreti per i pendolari e per la qualità dell’aria. Un intervento che si inserisce in un piano più ampio volto a rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente, affidabile e sostenibile.

“Prosegue il nostro impegno per offrire ai lombardi un trasporto pubblico moderno ed efficiente, con particolare attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale”, ha spiegato l’assessore Lucente, sottolineando come l’obiettivo sia quello di mettere in circolazione, entro la fine dell’anno, circa 1.100 nuovi autobus ecologici su tutto il territorio regionale. Una vera e propria rivoluzione verde della mobilità, destinata a ridurre in modo significativo l’impatto ambientale del settore.

Sulla stessa linea l’assessore Maione, che ha ribadito l’impegno della Regione nella lotta alle emissioni e nella tutela della qualità dell’aria: “Lavoriamo per coniugare l’efficienza del trasporto pubblico con la massima sostenibilità, garantendo ai cittadini una mobilità moderna, sicura e a bassissimo impatto atmosferico”.

Le risorse complessive, pari a 105.829.530 euro, arrivano dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e coprono il quinquennio 2024–2028. Per il solo 2026 sono previsti oltre 63 milioni di euro, mentre altri 42 milioni saranno destinati agli anni successivi.

