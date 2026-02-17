A Cremona rinforzi al ponte sul Po, in estate lavori sulla sede stradale

Forse un po’ sottotono e senza tanti clamori, ma dopo una lunga attesa i lavori per la messa in sicurezza del ponte sul Po tra Cremona e Castelvetro Piacentino sono partiti e proseguono con un certo ritmo.

Dopo la revisione del progetto originale da parte della Its engineering company di Pieve di Soligo, gli operai della Beltrami costruzioni Spa sono entrati in azione per installare i rinforzi strutturali, intervento non presente nel progetto iniziale, ma che si è reso necessario dopo le numerose segnalazioni che, nel corso dei mesi, avevano evidenziato ammaloramenti e parti arrugginite di cui inizialmente non si aveva contezza. I lavori di carpenteria metallica dovrebbero proseguire ancora fino alla prossima estate con la sostituzione di decine di traversi deteriorati.

Come previsto dal maxi appalto che sfiora i 6 milioni di euro, si passerà poi al rifacimento dell’impalcato.

Durante i mesi estivi, per limitare i disagi al traffico e in particolare al passaggio degli studenti, gli operai si dovrebbero concentrare sulla superficie del ponte che tante proteste attira, soprattutto dopo le giornate di pioggia, a causa delle profonde buche fonte di danni per i veicoli in transito.

Come previsto, i lavori sono a carico dell’Amministrazione provinciale di Piacenza, ma solo per il tratto iniziale, coincidente con le prime due campate. Quelle successive invece rientrano in un altro appalto in carico ad Anas di cui ancora non si conoscono i tempi.

