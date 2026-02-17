Ultime News

17 Feb 2026 Addio al Carnevale, a Pescarolo brucia il falò: è la 358esima edizione
17 Feb 2026 Una cremonese in gara a Sanremo: era il 1972. Angelica si racconta a CremonaOggi.it
17 Feb 2026 Portesani: serve un'orchestra stabile per lanciare Cremona capitale della cultura
17 Feb 2026 Fare Nuova-Cremona Attiva al giro di boa: sabato l'assemblea per il rilancio
17 Feb 2026 Maxi truffa alle sorelle Zanardi, le difese: "Nessun accordo per sottrarre i loro denari"
Nazionali

Attivista di estrema destra ucciso a Lione, tra i 4 fermati anche l’assistente di un deputato di Melenchon

(Adnkronos) – Quattro sospetti sono stati fermati oggi, martedì 17 febbraio, dalla polizia francese in relazione alla morte del militante nazionalista Quentin Deranque. Secondo quanto ha appreso l’emittente Bfmtv citando una fonte vicina all’inchiesta, Procura di Lione sta indagando per ”omicidio volontario”. 

Tra le persone fermate c’è Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare di un deputato di La France Insoumise Raphael Arnault, e Adrian B., membro del movimento Jeune Garde e vicino al rappresentante della Lfi. 

