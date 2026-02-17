Caso Epstein, chiudono sei aziende collegate a Sarah Ferguson: l’ex moglie di Andrea travolta dello scandalo

(Adnkronos) – Sei aziende collegate all’ex moglie di Andrew Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, stanno per chiudere i battenti in seguito alle rivelazioni sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Secondo la Companies House (la società del governo britannico incaricata della tenuta del pubblico registro delle imprese), è stata presentata una richiesta di cancellazione di ciascuna società dopo che sono emersi nuovi dettagli sui contatti di Ferguson con Epstein nei milioni di documenti pubblicati dalle autorità statunitensi come parte dei fascicoli su Epstein. La Ferguson era l’unico amministratore delle sei società: S Phoenix Events, Fergie’s Farm, La Luna Investments, Solamoon Ltd, Philanthrapreneur Ltd e Planet Partners Productions Ltd.

E’ emerso nei documenti pubblicati il ​​mese scorso che l’ex duchessa scrivesse a Epstein: “Sono al tuo servizio. Sposami e basta”. In uno scambio di email del 21 settembre 2011, gli scriveva di aver appreso dal duca, Andrea “che hai avuto un maschietto. Anche se non ci siamo più sentiti, sono ancora qui con amore, amicizia e congratulazioni per il tuo bambino. Sarah xx”. All’email faceva seguito un altro messaggio dove Sarah rimprovera Epstein: “Sei scomparso… Non sapevo nemmeno che aspettassi un bambino. Era così chiaro che eri mio amico solo per arrivare ad Andrew. E questo mi ha ferito profondamente. Più di quanto tu possa immaginare”.

Molti degli scambi sono datati dopo la condanna di Epstein nel 2008 per aver indotto una minorenne alla prostituzione. Tra le recenti rivelazioni tratte dai fascicoli di Epstein, emerge che nel 2009 Fergie ringraziò il condannato per reati sessuali per essere stato il “fratello” che “aveva sempre desiderato” e che si scusò “umilmente” con il suo “caro amico” un mese dopo averlo rinnegato pubblicamente nel 2011. All’inizio di questo mese, l’ente benefico di Ferguson, Sarah’s Trust, ha annunciato che avrebbe chiuso “per il prossimo futuro” dopo che sono emersi i dettagli della sua relazione con Epstein, mentre altre sette organizzazioni benefiche, tra cui la Teenage Cancer Trust, hanno interrotto i rapporti e revocato il patrocinio di Ferguson. La pubblicazione di un nuovo libro è stata annullata lo scorso autunno , con la conseguente distruzione di migliaia di copie, dopo che le è stato tolto il titolo reale di duchessa di York.