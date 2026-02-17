Ultime News

17 Feb 2026 Il Po, le golene, la sua gente: la mostra fotografica di Davide Magri all'Adafa
17 Feb 2026 Condannato a Trani per rapina e lesioni: in carcere a Cremona un cittadino marocchino
17 Feb 2026 Nuovo tentativo di furto al Boschetto, sopralluogo della Polizia Locale
17 Feb 2026 Vent'anni di sovranismo: Claudio Borghi giovedì sera a Ostiano
16 Feb 2026 Lotta salvezza, è bagarre: il Lecce aggancia Cremo e Genoa
Cronaca

Condannato a Trani per rapina e lesioni: in carcere a Cremona un cittadino marocchino

I fatti risalgono all'ottobre 2022 a Barletta. L'uomo, irregolare, dovrà scontare 5 anni e 2 mesi di pena

Polizia di Stato (immagine di repertorio)
Fill-1

Ieri mattina il personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Trani nei confronti di un cittadino marocchino, di 33 anni, condannato in via definitiva per i reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I fatti risalgono al 3 ottobre 2022, a Barletta (BAT), quando l’uomo, in compagnia di un connazionale, aveva rapinato un cittadino algerino, ferendolo al volto con un coltello.
Il 33enne, con già alle spalle un provvedimento di espulsione e l’ordine di lasciare il Territorio Nazionale – disposti dal Prefetto e dal Questore di Milano – al termine degli atti di rito è stato arrestato e portato alla Casa Circondariale di Cremona, dove dovrà scontare 5 anni e 2 mesi di reclusione.

Al termine della pena, essendo irregolare sul Territorio Nazionale, sarà avviata la procedura per la sua espulsione.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...