Condannato a Trani per rapina e lesioni: in carcere a Cremona un cittadino marocchino

Ieri mattina il personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Trani nei confronti di un cittadino marocchino, di 33 anni, condannato in via definitiva per i reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I fatti risalgono al 3 ottobre 2022, a Barletta (BAT), quando l’uomo, in compagnia di un connazionale, aveva rapinato un cittadino algerino, ferendolo al volto con un coltello.

Il 33enne, con già alle spalle un provvedimento di espulsione e l’ordine di lasciare il Territorio Nazionale – disposti dal Prefetto e dal Questore di Milano – al termine degli atti di rito è stato arrestato e portato alla Casa Circondariale di Cremona, dove dovrà scontare 5 anni e 2 mesi di reclusione.

Al termine della pena, essendo irregolare sul Territorio Nazionale, sarà avviata la procedura per la sua espulsione.

