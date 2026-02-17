Cosmesi, nuovo Cluster lombardo: Crema cuore strategico del settore

Crema si conferma cuore pulsante della cosmetica lombarda e nazionale. La Giunta di Regione Lombardia ha infatti preso atto della costituzione del nuovo Cluster Tecnologico Lombardo del Made in Italy – Sistema Cosmetico, avviando l’iter che porterà al riconoscimento ufficiale da parte della Direzione generale Università, Ricerca e Innovazione. Un passaggio formale che sancisce l’importanza di un comparto che trova proprio tra Crema, Lodi, Milano e Monza il suo baricentro produttivo e tecnologico.

Crema hub della cosmetica

A sottolinearlo è l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi: “Il sistema cosmetico lombardo, esteso prevalentemente tra Crema, Lodi, Milano e Monza, rappresenta un asset strategico per l’economia e per l’autonomia industriale nazionale”.

Il territorio cremasco, con la sua storica vocazione alla produzione conto terzi e all’innovazione di prodotto, è riconosciuto a livello internazionale come hub di eccellenza per la cosmetica di alta gamma, grazie alla forte integrazione tra capacità manifatturiera, ricerca avanzata e sostenibilità. Il nuovo Cluster punta proprio a rafforzare questo ecosistema, favorendo sinergie tra imprese, università e centri di ricerca e consolidando il ruolo di Crema come capitale italiana della cosmesi.

Il nuovo Cluster Tecnologico

Il soggetto proponente è REI Reindustria Innovazione, socio fondatore insieme a realtà di primo piano come:

Politecnico di Milano;

Università degli Studi di Milano;

Università degli Studi di Milano-Bicocca;

Ancorotti Cosmetics;

Regi;

Lumson.

La governance sarà affidata a un Consiglio direttivo che riunisce rappresentanti del mondo industriale, accademico e dell’innovazione. Nel partenariato anche l’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Giulio Natta”, enti locali e sistema camerale.

Bando aperto fino al 5 marzo 2026

È inoltre aperto fino al 5 marzo 2026 il bando regionale rivolto ai Cluster lombardi, con cui la Regione intende consolidare e valorizzare gli ecosistemi dell’innovazione, rafforzando il dialogo tra ricerca e industria, l’internazionalizzazione e la partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali.

Per Crema, che già oggi rappresenta uno dei poli cosmetici più rilevanti d’Europa, il nuovo Cluster non è soltanto un riconoscimento formale, ma un ulteriore tassello per consolidare un primato industriale costruito negli anni e destinato a crescere.

