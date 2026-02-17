Dal dolore al podio: l’impresa di bronzo nel freestyle di Flora Tabanelli





MILANO (ITALPRESS) – Dal dolore al podio: è la storia straordinaria di Flora Tabanelli alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La 18enne azzurra, reduce da una grave lesione al legamento crociato del ginocchio solo tre mesi fa, ha conquistato una medaglia di bronzo nel Big Air di freestyle sci, regalando all’Italia il primo storico podio olimpico in questa disciplina e portando a 23 il totale delle medaglie per la spedizione azzurra. Una prestazione che cancella i dubbi e le paure: Tabanelli ha affrontato la finale con coraggio e precisione, superando condizioni difficili e avversarie di livello mondiale per salire sul podio. Un risultato che entra nella storia dello sport italiano e rilancia il freestyle azzurro sulle scene olimpiche.

