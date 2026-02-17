Ultime News

17 Feb 2026 L'assalto della baby gang: una condanna, ma cade la rapina. Un imputato era a casa malato
17 Feb 2026 Lavoro e sicurezza, Cremona sopra la media. Ventura: "interventi mirati e prevenzione"
17 Feb 2026 In arrivo il salone delle eccellenze: questo weekend a Cremona torna "Il Bontà"
17 Feb 2026 Don Massimiliano Camporese in udienza da Papa Leone: "Il suo pensiero a bambini e ammalati"
17 Feb 2026 Morelli riparte da Bologna: vittoria nei 50 rana e rotta su Lignano
Video Pillole

Dal dolore al podio: l’impresa di bronzo nel freestyle di Flora Tabanelli

MILANO (ITALPRESS) – Dal dolore al podio: è la storia straordinaria di Flora Tabanelli alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La 18enne azzurra, reduce da una grave lesione al legamento crociato del ginocchio solo tre mesi fa, ha conquistato una medaglia di bronzo nel Big Air di freestyle sci, regalando all’Italia il primo storico podio olimpico in questa disciplina e portando a 23 il totale delle medaglie per la spedizione azzurra. Una prestazione che cancella i dubbi e le paure: Tabanelli ha affrontato la finale con coraggio e precisione, superando condizioni difficili e avversarie di livello mondiale per salire sul podio. Un risultato che entra nella storia dello sport italiano e rilancia il freestyle azzurro sulle scene olimpiche.
