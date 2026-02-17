Ultime News

17 Feb 2026 Cosmesi, nuovo Cluster lombardo: Crema cuore strategico del settore
17 Feb 2026 Al teatro Monteverdi arriva lo spettacolo dei "Fratelli Colione"
17 Feb 2026 Il messaggio del Vescovo per la Quaresima: "Preghiera e dialogo con Dio"
17 Feb 2026 Carnevale in piazza: feste e sfilate in tutto il territorio
17 Feb 2026 Bastoni si scusa dopo l'episodio di Inter-Juve: "Contatto accentuato, ho sbagliato"
Dal ministero delle imprese 50 mln per formare personale delle Pmi del Sud

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha istituito un fondo di 50 milioni a fondo perduto per la formazione del personale delle Piccole e medie imprese nel Mezzogiorno. Le risorse rientrano nel Piano nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”. Possono accedervi le imprese di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le domande dovranno essere inviate dal 21 aprile al 23 maggio allo sportello online di Invitalia.
I progetti di formazione potranno essere anche sovraregionali e dovranno rientrare nei settori aerospazio e difesa; salute, alimentazione, qualità della vita; industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente; turismo, patrimonio culturale e industria della creatività; agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente; tecnologie digitali; tecnologie pulite ed efficienti; biotecnologie; processi di transizione verde e digitale. Una quota del 40% è destinata alle filiere automotive, moda e arredamento.
