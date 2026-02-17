Don Massimiliano Camporese in udienza da Papa Leone: "Il suo pensiero a bambini e ammalati"

Un incontro di grande spessore a livello personale ma anche per tutta la comunità. Don Massimiliano Camporese, parroco di Croce Santo Spirito in Castelvetro Piacentino e gestore della Scuola Materna San Giovanni, è stato ricevuto in udienza dal Santo Padre, Leone XIV. A cui ha donato una fascia con il suo stemma fatta ricamare per lui. In quest’occasione don Massimiliano Camporese ha donato al Santo Padre una fascia con il suo stemma. La prima gli era stata donata per il santo Natale e questa seconda, date le tempistiche del ricamatore (Michele Cassata di Palermo), è stata consegnata in questo secondo momento.

L’idea della fascia è stata di Don Massimiliano ed è stata consegnata durante l’udienza. La fascia è stata realizzata dopo aver visionato le fasce dei pontefici precedenti (da Pio IX in poi) custodite in Vaticano nella Sacrestia Pontificia; poi sono state date le indicazioni al ricamatore. “Il Santo Padre ha dimostrato di essere accogliente, attento e con una propensione all’ascolto” ha fatto sapere don Camporese “Essendo io stato ordinato per la diocesi di Kalamazoo (Michigan, Stati Uniti), “giocavo in casa” visto che il Santo Padre conosce bene il territorio dato che quando era giovane agostiniano il suo ordine aveva il seminario minore nella mia diocesi di provenienza”. Poi il sacerdote ha illustrato il lavoro pastorale che viene svolto nelle parrocchie e alla Scuola Materna San Giovanni (affiliata FISM). Il Papa poi ci ha tenuto a far giungere la sua benedizione a tutti, parrocchiani, bimbi e alle loro famiglie ed in modo particolare ai sofferenti e ai malati. Questo messaggio è stato diffuso da don Camporese ai gestori delle scuole consociate FISM di Piacenza con una lettera.

