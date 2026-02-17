Ultime News

17 Feb 2026 Addio al Carnevale, a Pescarolo brucia il falò: è la 358esima edizione
17 Feb 2026 Una cremonese in gara a Sanremo: era il 1972. Angelica si racconta a CremonaOggi.it
17 Feb 2026 Portesani: serve un'orchestra stabile per lanciare Cremona capitale della cultura
17 Feb 2026 Fare Nuova-Cremona Attiva al giro di boa: sabato l'assemblea per il rilancio
17 Feb 2026 Maxi truffa alle sorelle Zanardi, le difese: "Nessun accordo per sottrarre i loro denari"
Nazionali

Due gialli in pochi minuti, Cabal espulso in Galatasaray-Juventus

(Adnkronos) –
Cabal espulso in Galatasaray-Juventus. Oggi, martedì 17 febbraio, il difensore bianconero, entrato nella ripresa della sfida valida per l’andata dei playoff di Champions League, ha rimediato due cartellini gialli in pochi minuti, lasciando i suoi in 10 per il finale di partita. Ma cos’è successo a Istanbul? 

Accade tutto tra il 59′ e il 63′. Cabal si rende protagonista di due falli fotocopia: prima abbatte Yilmaz, spina nel fianco costante della difesa della Juve sulla destra, e rimedia la prima ammonizione, poi, appena quattro minuti dopo, si ripete ancora sul talento turco. Yilmaz lo salta secco con un controllo orientato, Cabal lo trattiene per la maglia e lo butta a terra. 

Inevitabile la decisione dell’arbitro Makkelie, che sventola il rosso al difensore colombiano e lascia la Juventus in dieci uomini. 

 

