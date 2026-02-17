Ultime News

17 Feb 2026 Addio al Carnevale, a Pescarolo brucia il falò: è la 358esima edizione
17 Feb 2026 Una cremonese in gara a Sanremo: era il 1972. Angelica si racconta a CremonaOggi.it
17 Feb 2026 Portesani: serve un'orchestra stabile per lanciare Cremona capitale della cultura
17 Feb 2026 Fare Nuova-Cremona Attiva al giro di boa: sabato l'assemblea per il rilancio
17 Feb 2026 Maxi truffa alle sorelle Zanardi, le difese: "Nessun accordo per sottrarre i loro denari"
Video Pillole

Fontana “Arrivo Trump per le Olimpiadi? Non sappiamo, nel caso sarà benvenuto”

MILANO (ITALPRESS) – Sulla possibile presenza a Milano del presidente Usa, Donald Trump, se la nazionale statunitense dovesse giocare la finale di hockey maschile dei Giochi invernali “per ora non siamo stati preallertati, se verrà sarà il benvenuto come sono benvenuti tutti coloro che hanno voluto partecipare sia come tifosi sia come rappresentanti istituzionali a queste grandi Olimpiadi”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’incontro ‘Valtellina destinazione Giochi Olimpici’.

