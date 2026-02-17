Ultime News

17 Feb 2026 Addio al Carnevale, a Pescarolo brucia il falò: è la 358esima edizione
17 Feb 2026 Una cremonese in gara a Sanremo: era il 1972. Angelica si racconta a CremonaOggi.it
17 Feb 2026 Portesani: serve un'orchestra stabile per lanciare Cremona capitale della cultura
17 Feb 2026 Fare Nuova-Cremona Attiva al giro di boa: sabato l'assemblea per il rilancio
17 Feb 2026 Maxi truffa alle sorelle Zanardi, le difese: "Nessun accordo per sottrarre i loro denari"
Video Pillole

Ghiotto “Un sogno che si avvera, venivamo quattro anni di duro lavoro”

MILANO (ITALPRESS) – “È un sogno che si avvera, ma soprattutto per tutti noi, venivamo da quattro anni di duro lavoro, all’inizio sembrava impossibile crederci, siamo riusciti qualche anno fa a vincere un mondiale, abbiamo visto che avevamo delle potenzialità, gli avversari erano sempre più forti, non era facile entrare in pista con dei big, abbiamo gestito bene le emozioni, anche le energie”. Lo ha dichiarato Davide Ghiotto, medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre maschile di pattinaggio di velocità, intervenuto a Casa Italia, a Milano.

pia/gm/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...