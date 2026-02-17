Ghiotto “Un sogno che si avvera, venivamo quattro anni di duro lavoro”

MILANO (ITALPRESS) – “È un sogno che si avvera, ma soprattutto per tutti noi, venivamo da quattro anni di duro lavoro, all’inizio sembrava impossibile crederci, siamo riusciti qualche anno fa a vincere un mondiale, abbiamo visto che avevamo delle potenzialità, gli avversari erano sempre più forti, non era facile entrare in pista con dei big, abbiamo gestito bene le emozioni, anche le energie”. Lo ha dichiarato Davide Ghiotto, medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre maschile di pattinaggio di velocità, intervenuto a Casa Italia, a Milano.

pia/gm/mca2