Giustizia, Salvini “Nordio e Gratteri? Sul referendum tutti abbassino i toni”

MILANO (ITALPRESS) – “Io ho conosciuto Nicola Gratteri e l’ho apprezzato. È stata una caduta di stile. Spero che si scusi, perchè io non dico che quelli che voteranno No sono dei delinquenti, dei criminali o dei facinorosi. E come ho commentato le parole di Gratteri, commento anche quelle di Nordio. Evitiamo aggettivi, attacchi e insulti e parliamo del merito”. Matteo Salvini, a margine di una visita al Villaggio Olimpico dei Giochi di Milano Cortina 2026, è entrato nel dibattito sul referendum sulla riforma della Giustizia. “Gli italiani non voteranno pro o contro Salvini, Nordio, Gratteri, il governo, la Schlein. Conto che tutti abbiano toni più tranquilli”, ha sottolineato Salvini.

pia/sat/gtr