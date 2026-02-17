Ultime News

17 Feb 2026 Inseguimento a squadre: l'Italia supera gli Stati Uniti in finale e conquista l'oro
17 Feb 2026 Strade, mezzo milione per manutenzione straordinaria della SP 85 e della SP 415
17 Feb 2026 Corte de' Frati verso il voto di primavera, Azzali al lavoro per una lista
17 Feb 2026 Mattia Udom a CR1: difesa, maturità e voglia di incidere nella Vanoli
17 Feb 2026 Passerella di Crotta: entro domani il progetto di messa in sicurezza della struttura
Video Pillole

Giustizia, Salvini “Nordio e Gratteri? Sul referendum tutti abbassino i toni”

MILANO (ITALPRESS) – “Io ho conosciuto Nicola Gratteri e l’ho apprezzato. È stata una caduta di stile. Spero che si scusi, perchè io non dico che quelli che voteranno No sono dei delinquenti, dei criminali o dei facinorosi. E come ho commentato le parole di Gratteri, commento anche quelle di Nordio. Evitiamo aggettivi, attacchi e insulti e parliamo del merito”. Matteo Salvini, a margine di una visita al Villaggio Olimpico dei Giochi di Milano Cortina 2026, è entrato nel dibattito sul referendum sulla riforma della Giustizia. “Gli italiani non voteranno pro o contro Salvini, Nordio, Gratteri, il governo, la Schlein. Conto che tutti abbiano toni più tranquilli”, ha sottolineato Salvini.

pia/sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...