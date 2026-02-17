Ultime News

17 Feb 2026 L'assalto della baby gang: una condanna, ma cade la rapina. Un imputato era a casa malato
17 Feb 2026 Lavoro e sicurezza, Cremona sopra la media. Ventura: "interventi mirati e prevenzione"
17 Feb 2026 In arrivo il salone delle eccellenze: questo weekend a Cremona torna "Il Bontà"
17 Feb 2026 Don Massimiliano Camporese in udienza da Papa Leone: "Il suo pensiero a bambini e ammalati"
17 Feb 2026 Morelli riparte da Bologna: vittoria nei 50 rana e rotta su Lignano
Video Pillole

Il cinema italiano protagonista a Filming Italy Los Angeles

LOS ANGELES (ITALPRESS) – Si è conclusa l’undicesima edizione di Filming Italy – Los Angeles che ha visto, tra i partecipanti di questa edizione, l’attrice francese Juliette Binoche, il regista Paolo Genovese, il cantante Fausto Leali.
L’attrice Anna Ferzetti ha presentato l’ultimo film che la vede protagonista, “La grazia”, di Paolo Sorrentino.
