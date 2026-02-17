Il cinema italiano protagonista a Filming Italy Los Angeles





LOS ANGELES (ITALPRESS) – Si è conclusa l’undicesima edizione di Filming Italy – Los Angeles che ha visto, tra i partecipanti di questa edizione, l’attrice francese Juliette Binoche, il regista Paolo Genovese, il cantante Fausto Leali.

L’attrice Anna Ferzetti ha presentato l’ultimo film che la vede protagonista, “La grazia”, di Paolo Sorrentino.

col/mgg/gtr

