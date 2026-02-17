In Serie A la lotta per non retrocedere è destinata ad accendere il finale di stagione

La lotta salvezza in Serie A diventa sempre più avvincente. La vittoria del Lecce nel posticipo della 25esima giornata ha permesso ai pugliesi di agganciare in classifica a quota 24 punti Cremonese e Genoa, che hanno pareggiato nello scontro diretto dello stadio Zini. Il Lecce è riuscito ad avere la meglio sul Cagliari grazie a due reti, la prima di Gandelman e la seconda di Ramadani, favorite da un incerto Caprile, portiere dei sardi.

Verona e Pisa, sconfitte nell’ultimo turno rispettivamente da Parma e Milan, sono sul fondo della classifica appaiate a quota 15 punti e sembrano fuori dai giochi. Al terzultimo posto, invece, c’è una Fiorentina più viva che mai, reduce dalla vittoria per 2-1 sul campo del quotato Como di Fabregas.

Il terzetto composto da Cremonese, Genoa e Lecce ha solo 3 punti di vantaggio sui viola allenati da mister Vanoli. Mentre al momento Pisa e Verona sembrano avere poche speranze di salvezza, per evitare la terzultima posizione (anche quella comporta la retrocessione) la lotta è serrata, quando da giocare rimangono ancora tredici giornate. Non possono stare tranquille nemmeno il Torino, a +6 dalla zona che scotta, il Cagliari (a +7) e il Parma (a +8).

Secondo il tecnico grigiorosso Nicola “la lotta salvezza quest’anno è più competitiva che mai e non si può immaginare quale possa essere la cifra di punti necessaria per centrare l’obiettivo”.

Di sicuro il finale di stagione regalerà mille emozioni in questo senso, con tanti scontri diretti ancora da giocare e potenzialmente decisivi. Tanto per cominciare, nel prossimo turno sono in programma Genoa-Torino e Fiorentina-Pisa. Per quanto riguarda la lotta salvezza, sarà un finale di campionato non adatto ai deboli di cuore.

© Riproduzione riservata