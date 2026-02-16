Lotta salvezza, è bagarre: il Lecce aggancia Cremo e Genoa

Il Lecce sbanca Cagliari nel posticipo della 25esima giornata di Serie A e aggancia a quota 24 punti sia la Cremonese che il Genoa, in una lotta salvezza che ora si fa ulteriormente intricata.

La gara in Sardegna si sblocca nella ripresa. Il Lecce aumenta i giri del motore e al 64′ sblocca il risultato con un inserimento di Gandelman, che svetta di testa e batte un incerto Caprile.

Il portiere del Cagliari la combina grossa 12′ dopo: un’azione insistita del Lecce libera Ramadani al limite dell’area, il suo rasoterra è tutt’altro che imparabile ma si insacca sul primo palo.

La classifica si ricompone così: all’ultimo posto Verona e Pisa a 15 punti, al terzultimo la Fiorentina con 21, al quartultimo posto il terzetto Lecce, Cremonese e Genoa con 24, Torino a quota 27, Cagliari fermo a 28 dopo il ko coi pugliesi e Parma a 29 grazie al successo in extremis di domenica contro il Verona.

In caso di arrivo a pari punti a fine stagione, a fare la differenza saranno gli scontri diretti.

