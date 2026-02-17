Ultime News

17 Feb 2026 Morelli riparte da Bologna: vittoria nei 50 rana e rotta su Lignano
17 Feb 2026 Bimbo di sei anni rischia di soffocare: salvato a Parma dalla dottoressa cremonese Majori
17 Feb 2026 Si è spento Mons. Soldi: da Cremona al Casalasco, la Diocesi perde un grande uomo di fede
17 Feb 2026 Lavoro, 131 opportunità nei CPI della Provincia
17 Feb 2026 Peculato e omissioni di atti d'ufficio: arrestato un uomo di 62 anni
Video Pillole

Incendio a Napoli, fiamme nel teatro Sannazaro. Vigili del Fuoco in azione

NAPOLI (ITALPRESS) – Incendio nella notte nel quartiere Chiaia, a Napoli. La zona interessata è quella del teatro Sannazaro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. E’ andata distrutta la cupola del teatro. Danneggiati anche alcuni palazzi adiacenti. Ci sarebbero quattro persone intossicate. I Vigili del fuoco sono al lavoro con 5 squadre. Le fiamme hanno coinvolto anche alcune abitazioni vicine, da cui è in corso l’evacuazione dei residenti. vbo/mca1
(Fonte video: Vigili del Fuoco)

