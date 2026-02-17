Ultime News

17 Feb 2026 Inseguimento a squadre: l'Italia supera gli Stati Uniti in finale e conquista l'oro
17 Feb 2026 Strade, mezzo milione per manutenzione straordinaria della SP 85 e della SP 415
17 Feb 2026 Corte de' Frati verso il voto di primavera, Azzali al lavoro per una lista
17 Feb 2026 Mattia Udom a CR1: difesa, maturità e voglia di incidere nella Vanoli
17 Feb 2026 Passerella di Crotta: entro domani il progetto di messa in sicurezza della struttura
Video Pillole

Inps, Fava “Con nuovo portale vogliamo semplificare la vita alle famiglie”

ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo semplificare la vita alle famiglie. Più riduciamo la burocrazia amministrativa, più favoriamo la famiglia e andiamo verso il piacere di fare una famiglia, non deve essere una cosa che porta preoccupazione. La complessità amministrativa dobbiamo ridurla. Il portale che presentiamo porta con sé 40 servizi integrati dell’Inps ma oltre 300 con altri enti”. Così il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, presentando la nuova piattaforma digitale dedicata alle famiglie insieme al ministro per la Famiglia, la natalità, e le pari opportunità, Eugenia Roccella.

ads/mca1

(Fonte video: Inps)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...