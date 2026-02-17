Ultime News

17 Feb 2026 Una cremonese in gara a Sanremo: era il 1972. Angelica si racconta a CremonaOggi.it
17 Feb 2026 Portesani: serve un'orchestra stabile per lanciare Cremona capitale della cultura
17 Feb 2026 Fare Nuova-Cremona Attiva al giro di boa: sabato l'assemblea per il rilancio
17 Feb 2026 Maxi truffa alle sorelle Zanardi, le difese: "Nessun accordo per sottrarre i loro denari"
17 Feb 2026 Cosmesi, nuovo Cluster lombardo: Crema cuore strategico del settore
Nazionali

Juventus, tegola per Spalletti: infortunio per Bremer con il Galatasaray

Infortunio per Bremer. Oggi, martedì 17 febbraio, il difensore brasiliano ha accusato un problema fisico nel corso del primo tempo della sfida di Istanbul contro il Galatasaray, valida per l’andata dei playoff di Champions League. Bremer ha iniziato a sentire un dolore alla gamba a metà della prima frazione, pochi minuti prima del secondo gol di Koopmeiners, che al 32′ ha fissato il risultato sul 2-1. 

Il giocatore è stato accompagnato fuori dal campo e visitato dallo staff medico, con Gatti richiamato dalla panchina. Bremer però ha fatto sapere di voler stringere i denti ed è rientrato in campo, giocando ancora qualche finito. Poco dopo però ha alzato bandiera bianca e Spalletti ha effettuato il cambio per evitare guai peggiori. 

 

