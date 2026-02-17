Ultime News

17 Feb 2026 Addio al Carnevale, a Pescarolo brucia il falò: è la 358esima edizione
17 Feb 2026 Una cremonese in gara a Sanremo: era il 1972. Angelica si racconta a CremonaOggi.it
17 Feb 2026 Portesani: serve un'orchestra stabile per lanciare Cremona capitale della cultura
17 Feb 2026 Fare Nuova-Cremona Attiva al giro di boa: sabato l'assemblea per il rilancio
17 Feb 2026 Maxi truffa alle sorelle Zanardi, le difese: "Nessun accordo per sottrarre i loro denari"
Video Pillole

Lorello “Bronzo emozione unica, ci ho creduto fino alla fine”

MILANO (ITALPRESS) – “Un’emozione unica anche dopo giorni? Soprattutto quando la ritiro fuori dal cofanetto mi viene sempre la pelle d’oca da rivedere, è stupendo. Non me lo aspettavo, ma ci credevo e come ho detto è stata un’impresa e sapevo di potercela fare, di poterci arrivare e ci ho creduto fino alla fine”. Lo ha dichiarato Riccardo Lorello, medaglia di bronzo nel pattinaggio di velocità 5000m uomini. “La medaglia a casa mia? È stato bello perché penso di aver regalato ai nonni una grande gioia in primis di esser venuti a vedere la gara e di aver partecipato anche loro attivamente all’Olimpiade dato che loro ci sono sempre dietro le quinte della mia vita e della mia carriera sportiva”.

pia/gm/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...