Manuela Di Centa “Bilancio al femminile incredibile”

MILANO (ITALPRESS) – “Il bilancio non solo come atleta, ma anche come dirigente direi che è splendido. Ma lo è non solo per il numero di medaglie, soprattutto ori: come donna e atleta donnadico anche che è un bilancio femminile incredibile perché il lavoro che è stato fatto come Coni e in particolare nelle due federazioni che si occupano di sport invernali e di ghiaccio è stato grande sotto il profilo della programmazione e delle impostazioni delle squadre”. Così Manuela di Centa, 7 medaglie olimpiche in carriera, a margine di un evento alla Triennale di Milano commentando i successi dell’Italia ai giochi di Milano-Cortina 2026 che hanno permesso di superare il record dimedaglie vinte a Lillehammer nel 1994. “Ogni minima virgola è stata curata nell’arco di questi 4 anni per dare la possibilità alle ragazze, alle mamme di poter essere mamma, gareggiare e inquesto caso vincere alla grande – ha aggiunto – Quindi per me è un grande successo non solo sportivo, ma anche sociale. La presenza di Mattarella a Cortina con la vittoria di Federica Brignone e il miracolo che Federica ha fatto hanno reso veramente il senso di squadra italiana”, ha sottolineato.

