Marathon: il ricavato della corsa di Santo Stefano all'associazione Tartaruga

L’ASD Marathon Cremona ha consegnato un contributo all’Associazione La Tartaruga Onlus grazie ai fondi raccolti durante la tradizionale Camminata di Santo Stefano. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, unisce sport, solidarietà e impegno sociale.

La somma donata permetterà all’Associazione La Tartaruga di portare avanti i propri progetti a favore di malati di Parkinson e disturbi del movimento difficoltà, con particolare attenzione a iniziative educative, ricreative e di inclusione.

Durante la cerimonia, il Presidente dell’ASD Marathon Cremona, Ervano Vicini, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Siamo felici di trasformare la nostra corsa natalizia in un’occasione di aiuto concreto. Sostenere associazioni come La Tartaruga significa rafforzare la comunità e promuovere valori di solidarietà e partecipazione”.

La Presidente dell’Associazione La Tartaruga, Marina Cavalli, ha ringraziato l’ASD Marathon Cremona e il Presidente Ervano Vicini per il sostegno, evidenziando come questo contributo rappresenti un prezioso sostegno a favore dell’associazione. Con questo gesto, la Corsa di Santo Stefano diventa non solo un momento di sport e aggregazione, ma anche un’opportunità concreta per rafforzare il tessuto sociale cremonese.

