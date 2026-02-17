Mattarella alla ricorrenza dei 97 anni dalla firma dei Patti Lateranensi

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le alte cariche istituzionali dello Stato italiano e della Santa Sede, hanno partecipato, a Palazzo Borromeo, sede dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, ai colloqui con le delegazioni vaticana e italiana, in occasione della ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell’Accordo di modificazione del Concordato.

(Fonte video: Quirinale)