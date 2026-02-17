Ultime News

Nazionali

Milano Cortina, tutte le medaglie vinte fino a oggi dall’Italia in queste Olimpiadi

(Adnkronos) – MIlano Cortina 2026 da record per l’Italia che ha già vinto 23 medaglie: 8 ori, 4 argenti e 11 bronzi. A Lillehammer nel 1994 gli azzurri si erano fermati a 20 podi. 

In questa edizione gli azzurri e le azzurre sono impegnati in 16 sport diversi con Antholz/Anterselva, Bormio, Cortina, Livigno, Milano e Tesero che si stanno trasformado in un palcoscenico glorioso. Ecco tutte le medaglie vinte dai nostri atleti e in quale disciplina. 

 

• Francesca Lollobrigida (Pattinaggio di velocità su ghiaccio – 3000 metri) 

• Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel con Chiara Betti e Luca Spechenhauser (Short track – staffetta mista) 

• Andrea Voetter e Marion Oberhofer (Slittino – doppio femminile) 

• Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner (Slittino – doppio maschile) 

• Federica Brignone (Sci alpino – Super G femminile) 

• Francesca Lollobrigida (Pattinaggio di velocità su ghiaccio – 5000 metri) 

• Federica Brignone (Sci alpino – Slalom Gigante femminile) 

• Lisa Vittozzi (Biathlon – Inseguimento femminile) 

 

• Giovanni Franzoni (Sci alpino – discesa libera) 

• Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi (Staffetta mista biathlon) 

• Arianna Fontana (Short track – 500m) 

• Michela Moioli e Lorenzo Sommariva (Snowboard – Cross a squadre miste) 

 

• Dominik Paris (Sci alpino – discesa libera) 

• Sofia Goggia (Sci alpino – discesa libera) 

• Lucia Dalmasso (Snowboard – parallelo) 

• Riccardo Lorello (Pattinaggio di velocità su ghiaccio – 5000 metri) 

• Dominik Fischnaller (Slittino – singolo maschile) 

• Team event di pattinaggio di figura 

• Stefania Constantini e Amos Mosaner (Curling – doppio misto) 

• Verena Hofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Marion Oberhofer (Slittino – staffetta a squadre) 

• Michela Moioli (snowboard cross) 

• Staffetta maschile 4×7,5 km sci di fondo (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino) 

• Flora Tabanelli (Sci acrobatico Freeski big air donne) 

