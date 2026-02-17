Milano-Cortina, Varnier “Modello diffuso dei Giochi sta funzionando”

MILANO (ITALPRESS) – “Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono quelli che noi chiamiamo i ‘Giochi diffusi’; questo modello è stato perfettamente capito dalle persone che sono qui e dai media, oltre che da gran parte del mondo. E, soprattutto, è un modello che sta funzionando. Questo per noi, come organizzatori, è ciò che ci dà maggiore soddisfazione”. Così l’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, a marginedell’incontro ‘Valtellina, destinazione Giochi olimpici’.

