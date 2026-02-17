Ultime News

17 Feb 2026 Addio al Carnevale, a Pescarolo brucia il falò: è la 358esima edizione
17 Feb 2026 Una cremonese in gara a Sanremo: era il 1972. Angelica si racconta a CremonaOggi.it
17 Feb 2026 Portesani: serve un'orchestra stabile per lanciare Cremona capitale della cultura
17 Feb 2026 Fare Nuova-Cremona Attiva al giro di boa: sabato l'assemblea per il rilancio
17 Feb 2026 Maxi truffa alle sorelle Zanardi, le difese: "Nessun accordo per sottrarre i loro denari"
Video Pillole

Milano-Cortina, Varnier “Modello diffuso dei Giochi sta funzionando”

MILANO (ITALPRESS) – “Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono quelli che noi chiamiamo i ‘Giochi diffusi’; questo modello è stato perfettamente capito dalle persone che sono qui e dai media, oltre che da gran parte del mondo. E, soprattutto, è un modello che sta funzionando. Questo per noi, come organizzatori, è ciò che ci dà maggiore soddisfazione”. Così l’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, a margine
dell’incontro ‘Valtellina, destinazione Giochi olimpici’.

xm4/mc/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...