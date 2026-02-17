Ultime News

17 Feb 2026 Cosmesi, nuovo Cluster lombardo: Crema cuore strategico del settore
17 Feb 2026 Al teatro Monteverdi arriva lo spettacolo dei "Fratelli Colione"
17 Feb 2026 Il messaggio del Vescovo per la Quaresima: "Preghiera e dialogo con Dio"
17 Feb 2026 Carnevale in piazza: feste e sfilate in tutto il territorio
17 Feb 2026 Bastoni si scusa dopo l'episodio di Inter-Juve: "Contatto accentuato, ho sbagliato"
Ministro Ghazaleh “Giordania porta d’accesso per ricostruzione paesi regione”

ROMA (ITALPRESS) – La Giordania può essere utilizzata “come porta d’accesso per lo sviluppo e la ricostruzione di tutti i paesi vicini come Iraq, Siria e, si spera, nel prossimo futuro, Cisgiordania e Gaza”. E’ l’opinione del ministro degli Investimenti giordano, Tareq Abu Ghazaleh, che in un’intervista all’agenzia Italpress ha parlato della Conferenza sugli investimenti Giordania-Ue, in programma il prossimo 21 aprile sulle rive del Mar Morto. Più in generale, secondo il ministro, la Conferenza sugli investimenti è un’opportunità per le aziende europee, per “iniziare a investire e utilizzare la Giordania come hub per la loro futura espansione”.

