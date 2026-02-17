Ultime News

17 Feb 2026 Soresina, scissione nella maggioranza: Rava costituisce nuovo gruppo consigliare
17 Feb 2026 Inseguimento a squadre: l'Italia supera gli Stati Uniti in finale e conquista l'oro
17 Feb 2026 Strade, mezzo milione per manutenzione straordinaria della SP 85 e della SP 415
17 Feb 2026 Corte de' Frati verso il voto di primavera, Azzali al lavoro per una lista
17 Feb 2026 Mattia Udom a CR1: difesa, maturità e voglia di incidere nella Vanoli
Roccella “Portale della famiglia e della genitorialità iniziativa importante”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa è un’iniziativa veramente importante, uno strumento che sarà di grandissima utilità, perché noi abbiamo fatto come Governo molto per la famiglia. E’ fondamentale che le famiglie possano accedere alle misure con facilità, essere informati è il primo passo per accedervi”. Così il ministro per la Famiglia, la natalità, e le pari opportunità, Eugenia Roccella, presentando il nuovo portale digitale dell’Inps dedicato alle famiglie insieme al presidente dell’Istituto, Gabriele Fava. Un unico spazio digitale per l’accesso a 40 servizi integrati per la famiglia e i genitori e a circa 300 servizi di altre pubbliche amministrazioni.

(Fonte video: Inps)

