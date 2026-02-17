Ultime News

17 Feb 2026 Inseguimento a squadre: l'Italia supera gli Stati Uniti in finale e conquista l'oro
17 Feb 2026 Strade, mezzo milione per manutenzione straordinaria della SP 85 e della SP 415
17 Feb 2026 Corte de' Frati verso il voto di primavera, Azzali al lavoro per una lista
17 Feb 2026 Mattia Udom a CR1: difesa, maturità e voglia di incidere nella Vanoli
17 Feb 2026 Passerella di Crotta: entro domani il progetto di messa in sicurezza della struttura
Salvini “Stadio San Siro? Servono stadi nuovi e più sicuri”

MILANO (ITALPRESS) – “Io sono cresciuto a San Siro da quando ho 6 anni, quindi per me San Siro è una parte di me. Sicuramente, ho fatto il ministro dell’Interno, faccio il ministro dei Lavori Pubblici, servono stadi nuovi, moderni, più sicuri, più efficienti. San Siro è straordinario, è il monumento più bello del mondo, è il monumento più visitato di Milano. Occorre guardare avanti. Poi a me interessa, che il centro-destra torni a guidare la città, ma a prescindere da San Siro”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in merito allo Stadio San Siro.
