Strade, mezzo milione per manutenzione straordinaria della SP 85 e della SP 415

Mezzo milione di euro per la sicurezza delle strade provinciali cremonesi. È la quota destinata al territorio di Cremona nell’ambito del piano regionale da 6 milioni di euro approvato dalla Giunta lombarda per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità provinciale.

Il provvedimento, proposto dall’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, assegna 500.000 euro a ciascuna Provincia per un totale di 12 interventi diffusi su tutto il territorio lombardo. Per Cremona, le risorse saranno impiegate sulla SP 85 e sulla SP 415, con lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e dei tratti limitrofi. Gli interventi sono programmati nel corso del 2026 e mirano a migliorare sicurezza, comfort di guida e condizioni generali della carreggiata.

Nel complesso, il finanziamento regionale consentirà opere di riqualificazione stradale, adeguamento e allargamento delle carreggiate, miglioramento delle intersezioni e ripristino delle sedi stradali, con l’obiettivo di rendere la rete viaria provinciale più affidabile ed efficiente.

“Proseguiamo nel sostenere concretamente le Province affinché possano gestire in modo efficace la rete di strade di loro competenza” ha spiegato l’assessore Terzi. “È un supporto costante che Regione garantisce da anni, per contribuire alla funzionalità del sistema stradale lombardo, a beneficio di cittadini e imprese”. Un’azione che, come sottolineato dall’assessore, nasce dall’ascolto delle priorità segnalate dai territori, rafforzando la sinergia con gli enti locali.

Per il Cremonese, l’investimento rappresenta un intervento mirato su due assi viari importanti, con ricadute dirette sulla sicurezza quotidiana di pendolari, lavoratori e mezzi pesanti, oltre che sulla fluidità del traffico.

