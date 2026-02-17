Video Pillole
Tg Economia – 17/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Utili in aumento per le banche europee
– Logistica settore strategico per il Paese, 120 mld di fatturato e 720 mila addetti
– Dal ministero delle Imprese 50 mln per formare personale delle Pmi del Sud
