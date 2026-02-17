Ultime News

17 Feb 2026 Cosmesi, nuovo Cluster lombardo: Crema cuore strategico del settore
17 Feb 2026 Al teatro Monteverdi arriva lo spettacolo dei "Fratelli Colione"
17 Feb 2026 Il messaggio del Vescovo per la Quaresima: "Preghiera e dialogo con Dio"
17 Feb 2026 Carnevale in piazza: feste e sfilate in tutto il territorio
17 Feb 2026 Bastoni si scusa dopo l'episodio di Inter-Juve: "Contatto accentuato, ho sbagliato"
Video Pillole

Tg Economia – 17/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Utili in aumento per le banche europee
– Logistica settore strategico per il Paese, 120 mld di fatturato e 720 mila addetti
– Dal ministero delle Imprese 50 mln per formare personale delle Pmi del Sud
sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...