Tg Sport – 17/2/2026

– Giudice Sportivo su Inter-Juve: squalifiche per Comolli e Chiellini

– Caso La Penna, dalle polemiche alle minacce: scatta l’indagine della Procura

– Inter, Calhanoglu e Frattesi saltano la sfida contro il Bodø/Glimt

– Tennis, Sinner non sbaglia al debutto: Machac travolto nel deserto di Doha

– Lazio, Lotito accelera per il Flaminio: svelato il piano per lo stadio da 50 mila posti

– Boxe, l’Italia abbraccia Kogasso: il peso massimo è diventato cittadino italiano

– Simonelli: “Rosso Kalulu errore evidente, va capito come evitare nuovi casi”

