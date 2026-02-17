Video Pillole
Tg Sport – 17/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Giudice Sportivo su Inter-Juve: squalifiche per Comolli e Chiellini
– Caso La Penna, dalle polemiche alle minacce: scatta l’indagine della Procura
– Inter, Calhanoglu e Frattesi saltano la sfida contro il Bodø/Glimt
– Tennis, Sinner non sbaglia al debutto: Machac travolto nel deserto di Doha
– Lazio, Lotito accelera per il Flaminio: svelato il piano per lo stadio da 50 mila posti
– Boxe, l’Italia abbraccia Kogasso: il peso massimo è diventato cittadino italiano
– Simonelli: “Rosso Kalulu errore evidente, va capito come evitare nuovi casi”
azn
