Tg Sport – 17/2/2026

17 Feb 2026 Inseguimento a squadre: l'Italia supera gli Stati Uniti in finale e conquista l'oro
17 Feb 2026 Strade, mezzo milione per manutenzione straordinaria della SP 85 e della SP 415
17 Feb 2026 Corte de' Frati verso il voto di primavera, Azzali al lavoro per una lista
17 Feb 2026 Mattia Udom a CR1: difesa, maturità e voglia di incidere nella Vanoli
17 Feb 2026 Passerella di Crotta: entro domani il progetto di messa in sicurezza della struttura
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Giudice Sportivo su Inter-Juve: squalifiche per Comolli e Chiellini
– Caso La Penna, dalle polemiche alle minacce: scatta l’indagine della Procura
– Inter, Calhanoglu e Frattesi saltano la sfida contro il Bodø/Glimt
– Tennis, Sinner non sbaglia al debutto: Machac travolto nel deserto di Doha
– Lazio, Lotito accelera per il Flaminio: svelato il piano per lo stadio da 50 mila posti
– Boxe, l’Italia abbraccia Kogasso: il peso massimo è diventato cittadino italiano
– Simonelli: “Rosso Kalulu errore evidente, va capito come evitare nuovi casi”
