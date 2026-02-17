Ultime News

17 Feb 2026 Soresina, scissione nella maggioranza: Rava costituisce nuovo gruppo consigliare
17 Feb 2026 Inseguimento a squadre: l'Italia supera gli Stati Uniti in finale e conquista l'oro
17 Feb 2026 Strade, mezzo milione per manutenzione straordinaria della SP 85 e della SP 415
17 Feb 2026 Corte de' Frati verso il voto di primavera, Azzali al lavoro per una lista
17 Feb 2026 Mattia Udom a CR1: difesa, maturità e voglia di incidere nella Vanoli
“Vita eterna”, nel libro di Bazoli incontro tra generazioni sui temi della fede

ROMA (ITALPRESS) – In un tempo che chiede nuove parole condivise, la Società Dante Alighieri ha ospitato a Roma la presentazione del libro “Vita eterna. Conversazioni con i miei nipoti” di Giovanni Bazoli. Il volume nasce dall’incontro tra generazioni: domande autentiche dei giovani e risposte che affrontano, temi cruciali come la fede.
Il dialogo, che si è svolto presso la sede della Società Dante Alighieri a Roma, si è allargato alla dimensione civile e culturale del libro, mettendo al centro l’ascolto e la possibilità di ricomporre legami in un’epoca spesso frammentata. Sono intervenuti Andrea Riccardi, Presidente della Società Dante Alighieri, e il Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, offrendo le loro prospettive e riflessioni, che coniugano tradizione e contemporaneità.
Bazoli, Presidente Emerito di Intesa Sanpaolo, ha intrecciato memorie personali e riflessioni pubbliche, delineando un invito al dialogo e alla responsabilità di non sottrarsi al confronto con le nuove generazioni.

