Ultime News

18 Feb 2026 Scatto da record: Floriani Mussolini il più veloce del campionato
18 Feb 2026 Compra auto usata on line ma i km sono truccati: denunciati i due truffatori
18 Feb 2026 Hascish e marijuana sequestrati a Vescovato dopo un controllo stradale
18 Feb 2026 Povertà, non più emergenza ma problema strutturale. Le Cucine Benefiche: "Cremona ci sta aiutando"
18 Feb 2026 Investimento pedone alla mini rotatoria Cadore - Altobello Melone
Video Pillole

Al San Raffaele di Milano nuovi traguardi per la salute femminile

MILANO (ITALPRESS) – Trattamento con il laser per l’endometriosi, una patologia che colpisce il 10-15% delle donne in età fertile; progressi e risultati nel trattamento in utero della spina bifida; nuove possibilità di maternità grazie alla crioconservazione del tessuto ovarico con successivo trapianto: sono solo alcuni dei successi ottenuti dall’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano. A contraddistinguere l’Unità, che comprende tre campi d’eccellenza, ginecologia, ostetricia e medicina della e riproduzione, è l’essere fortemente interconnessi con gli altri reparti dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.
© Riproduzione riservata
