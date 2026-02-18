Alla scoperta delle bellezze storiche: il viaggio in Grecia dei ragazzi del Manin

Un viaggio alla scoperta di un paese che ha saputo preservare e mantenere le sue radici e le sue bellezze, portandole fino ai giorni nostri.

Sono tornati con un bagaglio pieno di esperienze ed emozioni i ragazzi del liceo classico e linguistico Manin di Cremona, dopo una settimana trascorsa tra le meraviglie della Grecia classica e moderna. Tre le classi partecipanti di quarta e di quinta classico, accompagnate tra gli altri dal docente Emilio Giazzi.

Gli studenti hanno avuto così modo di toccare con mano quello che di solito studiano sui libri di scuola.

“Un’esperienza prima di tutto divertente – ci racconta Giulio Monguidi, studente di quarta del classico – ma soprattutto molto educativa: abbiamo visitato diversi posti che abbiamo visto solo sui libri, con la possibilità di toccarle con mano la loro storia”.

“Il viaggio è durato sei giorni – ci spiega poi Marta Foina, compagna di classe di Giulio -: abbiamo visitato Pella, Verghina, Kalamata, Delfi e siamo stati due giorni a Atene. Mi è piaciuto tantissimo Delfi, l’ho trovato un posto veramente suggestivo; è stato bello immergersi nella civiltà greca”.

Questa è solo una delle tante iniziative del Manin che in vista della fine del percorso ha strutturato un paio di corsi di orientamento: uno più personale tenuto dalla docente Barbara Zagni dal titolo “Conosci te stesso” ed uno più pratico per conoscere le università, “Un giorno da matricole” con il prof Rini.

Tornando alla Grecia, è un’esperienza che rientra nel solco della tradizione per un viaggio che viene organizzato ogni anno.

“Questo tipo di esperienza è sempre molto formativa – afferma in merito Emilio Giazzi – perché, come hanno sottolineato i ragazzi, loro hanno bisogno di concretezza, cioè di toccare con mano. Qui si affrontano le materie classiche, le letterature, la storia dell’arte, la filosofia: un viaggio nella Grecia di oggi è un’esperienza bellissima, che permette di immergersi veramente e fino in fondo in questa cultura straordinaria che rappresenta la culla dell’Occidente”.

